Carrosio, si sfidano in tre per la poltrona di sindaco.

A Carrosio sfida a tre per la poltrona di sindaco alle elezioni del 12 giugno. In municipio ieri, 14 maggio, sono state depositate infatti tre liste. Per la maggioranza uscente il candidato sindaco è Corrado Guglielmino, assessore uscente. Guida la lista Per Carrosio, nella quale si presenta l’attuale primo cittadino, Valerio Cassano, al terzo mandato e quindi non ricandidabile come sindaco. Inoltre, Emanuele Persegona, vicesindaco, Barbara Musso, Marco Rizzon, Alessandro Traverso, Sacha Iacopo Ruben Traverso e Sonia Maria Traverso. Per l’opposizione ci prova Giovanni Battista “Gianni” Traverso, consigliere uscente, in minoranza da diversi mandati. Nella lista Alternativa civica si presentano Virgilia Sessarego, Massimo Campora, Ines Guglielmino, Luca Rebora, Fausto Dameri, Mirco Paganetto, Monica Maruffo. La terza lista propone alla guida del Comune Fabio Petrucci, imprenditore a Vignole Borbera e presidente del Carrosio Calcio. Si candidano Antonella Odino, Claudio Ferretti, Davide Romanelli, Francesca Marchelli, Marino Riva, Simone Calogero, Valeria Vera Garcia. Nel 2017 Cassano venne eletto per la terza volta con 259 voti (81,7%) contro i 58 dell’avversario, Piero Odino (18,9%).