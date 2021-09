“Chopin e Liszt: l’eterno dilemma” è il titolo del concerto in programma domani, 11 settembre, alle 21, nell’abbazia di San Remigio, a Parodi Ligure, penultimo appuntamento della rassegna Settimane musicali internazionali. Al pianoforte Alessandro Marano, pianista cosentino che si formato sotto la guida del maestro Giuseppe Maiorca presso il Conservatorio di Musica “S. Giacomantonio” di Cosenza e parallelamente frequenta i Corsi Internazionali di alto perfezionamento pianistico presso la Foundation “Paul Hindemith” di Blonay in Svizzera seguendo le lezioni di illustri maestri e concertisti di fama internazionale fra i quali Edith Fischer e Paul Badura-Skoda.

Solista apprezzato per la serietà e la profondità delle sue interpretazioni, si dedica alla ricerca, allo studio e all’esecuzione delle composizioni di Franz Liszt. “Il suo modo di suonare, come pure la sua intelligenza musicale e la sua grande motivazione sono sempre stati apprezzati da tutti i Maestri della Foundation Hindemith. Il suo talento merita certamente i più alti riconoscimenti. Auguriamo a lui i migliori successi”, ha detto Edith Fischer a conclusione dei suoi studi in Svizzera. Per partecipare al concerto prenotazione ai numeri 334-9465142 o 342-6264764 e con obbligo di green pass. Il ricavato dell’ingresso a offerta andrà alla Lega italiana per la lotta ai tumori (Lilt) di Novi Ligure.