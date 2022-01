Cliente senza green pass: multato parrucchiere di Tortona

Operazione green pass della polizia municipale che ha eseguito controlli nei saloni dei parrucchieri di Tortona. Uno di questi, che si trova in centro città, è stato multato perchè un cliente non aveva il certificato vaccinale.

La scorsa settimana i carabinieri avevano multato un bar il cui titolare non era munito di green pass e numerosi controlli sono stati eseguiti anche dalla guardia di finanza.

«I controlli da parte della polizia locale in collaborazione con le altre forze dell’ordine proseguono – spiegano dal Comune -, per vigilare sul rispetto delle norme introdotte per limitare la diffusione del contagio da Covid-19, che in queste settimane hanno visto l’entrata in vigore di nuove regole, oltre al passaggio del Piemonte nella zona arancione».

Il negozio di parrucchiere è stato controllato a inizio settimana: gli operatori hanno elevato due multe per la mancata verifica del green pass ai clienti che si trovavano all’interno del locale, uno dei quali è risultato sprovvisto della certificazione che dallo scorso 20 gennaio è obbligatorio esibire anche per accedere ai servizi alla persona, come appunto parrucchieri, barbieri e centri estetici. La multa, che è stata inflitta sia al cliente senza green pass sia al titolare dell’esercizio per l’omesso controllo, ammonta a 400 euro.

In generale le forze dell’ordine stanno controllando i locali pubblici e i negozi della città per verificare il rispetto delle norme anti Covid che prevedono il possesso della certificazione verde.