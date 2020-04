Cociv-19: psicoallenamento per le ragazze del Gavi Volley

Siamo tutti prigionieri di questa quarantena ma chi ne soffre di più sono le fasce giovani, quei ragazzi che in questa situazione si sono visti estrapolare dalla abbondante vita sociale che gli compete in questa età. Tra questi, quelli abituati a fare sport, che in quella attività fisica erano abituati a modellare il corpo a tenere in forma il fisico ma anche a smaltire le tossine delle ansie, degli stress e delle paure quotidiane. Nella situazione attuale, come dicono gli esperti, è facile che incrementino questi stati psicologici negativi, così alcune società sportive hanno cercato di sopperire mantenendo i rapporti con l’ausilio della tecnologia e di esperti. Tra queste, il Gavi volley, come ci spiega Silvia Debenedetti, dirigente della società gaviese: “All’inizio ci eravamo limitati a cercare di tenere in forma le ragazze con videoconferenze nella previsione di riprendere i campionati, poi, con il prolungarsi dell’epidemia e l’interruzione dei campionati, abbiamo valutato con i tecnici di proseguire questa pratica, a beneficio delle ragazze, incrementando le sedute atletiche ed aggiungendone di psicologiche.

Nel progetto Evo le abbiamo messe a contatto con una psicologa mentre con le altre, grazie all’attestato di un nostro tecnico in Mindfulness, abbiamo inserito questa pratica consigliata dagli psicologi“. Il coach Marco Barbagelata a tal proposito ha evidenziato: “Per noi, e soprattutto per gli atleti l’attività sportiva, soprattutto se agonistica, non è un mero esercizio fisico: mette in campo una serie di altri fattori ben più ampi, per cui abbiamo cercato di riprodurre una situazione simile, abbinando al lavoro atletico, svolto dal nostro preparatore Luca Oliveri, quello tecnico e di questa pratica di meditazione svolto da me in videoconferenza. Questa tecnica nelle differenti discipline viene applicata ad alti livelli dai mental coach nei periodi di infortuni lunghi dei campioni e permette di ripartire con maggiore velocità, ma a noi ci basta che le ragazze vivano serenamente questo periodo in attesa di tornare in palestra”.