Comune di Gavi: ecco i nuovi canali per comunicare con i cittadini

Il Comune di Gavi, come spiegano dalla segretaria del sindaco, Carlo Massa, ha intrapreso nuove strade per migliorare l’efficacia e la tempestività dell’informazione ai propri cittadini. Da qualche settimana è presente su Facebook la pagina istituzionale del Comune (facebook.com/comunegavi), con comunicazioni che riguardano — e riguarderanno — comunicazioni di servizio e istituzionali, iniziative e progetti dell’amministrazione comunale, eventi e messaggi di pubblica utilità. Sarà strumento di appoggio al sito comunale (comune.gavi.al.it) con l’intento di accorciare le distanze tra Amministrazione e cittadini, in buona parte, frequentatori attivi del Social Network.

In concomitanza con l’avvio delle comunicazioni Facebook, è stato aperto anche il canale Telegram (https://t.me/ComuneGavi), app gratuita di messaggistica disponibile per tutti gli smartphone. Questa app permette di comunicare senza dover richiedere il numero di telefono di chi si iscrive al servizio. Pertanto, è sufficiente avere o installare l’app di Telegram sul proprio smartphone, tablet e/o computer e, una volta creato il proprio account, cercare @ComuneGavi e iscriversi.