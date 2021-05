Due tenute vitivinicole del Gavi saranno le protagoniste delle Giornate Fai di Primavera in programma sabato 15 e domenica 16 maggio. La delegazione di Novi Ligure del Fondo per l’Ambiente italiano, insieme al Gruppo Fai Giovani, propone l’apertura di due luoghi particolarmente rappresentativi del legame della cultura del territorio con i paesaggi vitivinicoli che caratterizzano le colline novesi in direzione Gavi, con visite dalle 10,30 alle 18 con orario continuato, con partenze ogni mezz’ora così come meglio indicato nel portale (www.giornatefai.it,). Si tratta in primis della tenuta La Marchesa, espressione, ricordano dal Fai, di un antico passato che affonda le proprie origini nel Seicento (la Cascina Saula, dapprima Sacca dal nome del suo vecchio proprietario, oggi sede di un accogliente agriturismo) e nel Settecento (la Villa Marchesa, realizzata dall’aristocratica famiglia genovese dei Sauli, con l’oratorio tardo barocco e le sue forme semplici ma armoniche che derivano dalla vocazione prevalentemente agricola e non già di villeggiatura). I terreni che compongono l’insediamento coprono una superficie di circa 76 ettari e si collocano in una posizione di forte valenza paesaggistica poiché dal punto più alto della tenuta lo sguardo consente di spaziare dalle Alpi, ai colli tortonesi sino alle colline del gaviese in direzione Genova. Oltre alle coltivazioni a vite la tenuta offre ampi spazi boscati e la possibilità di raggiungere, con una breve passeggiata, un piccolo lago caratterizzato da fioriture di iris gialli a maggio e di fiori di loto da giugno a settembre.

La seconda azienda del Gavi da visitare sarà la tenuta La Raia, con l’azienda agricola è impegnata nella ricerca continua di una produzione in armonia con l’ambiente (ne sono un esempio il metodo biodinamico adottato da sempre per la produzione vinicola ma anche l’allevamento di bestiame di razza Fassona allo stato brado) e con la Fondazione La Raia – arte cultura territorio, nata nel 2013, persegue l’obiettivo di promuovere una riflessione critica sul paesaggio tramite lo sviluppo di attività artistiche, culturali, didattiche e di ricerca volte a promuovere la conoscenza del territorio del Gavi. Entrambe le visite – della durata ciascuna di circa un’ora-un’ora e mezza – si svolgeranno all’aperto e consentiranno di apprezzare il paesaggio con percorsi agevoli che si snoderanno tra i vigneti e i campi delle due tenute (per godere al meglio della visita si consigliano comunque scarpe comode). I gruppi di visita saranno accompagnati dagli Apprendisti Ciceroni del Liceo Amaldi di Novi Ligure, coordinati e coadiuvati dai rappresentanti del Gruppo Fai giovani novese. Un altro percorso di visita è invece organizzato dal Gruppo 7 castelli dal Tobbio all’Orba, che propone per la giornata di domenica 16 maggio, dalle 9 alle 18, una Passeggiata lungo le antiche vie del sale di Lerma alla scoperta delle antiche chiesette campestri.

Sarà l’occasione per percorrere un tratto della via del Sale visitando piccoli ma preziosi edifici di culto campestri – solitamente chiusi – e potersi calare nello spirito dei carrettieri e dei pellegrini medievali. San Pantaleo in località Masino, la chiesetta di San Sebastiano, il Castello Spinola con il suo ricetto e la chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, la piccola chiesa di San Bernardo, quella di San Giovanni al Piano ed infine San Rocco, sono la ricca offerta proposta dai volontari del Gruppo. I posti disponibili per le Giornate dei Fai sono limitati: prenotazione obbligatoria sul sito www.giornatefai.it fino a esaurimento posti disponibili ed entro la mezzanotte del giorno precedente la visita (N.B. il programma potrebbe subire variazioni; la realizzazione dell’evento nelle singole Regioni dipenderà dal loro colore nella settimana del 10 maggio. Per le Regioni attualmente arancioni prenotazioni aperte da sabato 8 maggio in caso di passaggio in zona gialla). Contributo minimo suggerito a partire da 3 euro per sostenere la missione della Fondazione e partecipare alle visite in completa sicurezza.