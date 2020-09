Con l’omaggio a Carlo Leva parte la 20° edizione del Festival Lavagnino

Inizia dal castello di Pozzolo Formigaro l’avventura in musica del 20esimo Festival Internazionale A F.Lavagnino ” Musica e Cinema”. Un compleanno che coincide con un ” periodo difficile” ma proprio per questo doveroso affrontarlo.

Un cartellone spalmato nei mesi di settembre e ottobre di ottimo livello artistico e che sarà reso noto nella sua interezza in tempi brevi.

In collaborazione con il Lions club Pozzolo Formigaro, l’ amministrazione comunale ed i fondamentali sponsor, domani, sabato 12 settembre alle 21 nel cortile interno del castello sarà ospitato il primo appuntamento dal titolo “C’era una volta…Carlo Leva”, in ricordo dello scenografo cinematografico alessandrino originario di Bergamasco scomparso lo scorso aprile. Nella sua straordinaria carriera Carlo Leva ha lavorato in 145 film di cui molti hanno fatto la storia del cinema italiano: C’ era una volta il west, Il buono il brutto e il cattivo, Giù la testa, Il gatto a nove code, Sodoma e Gomorra, Venere imperiale per citare solo i più famosi.

I cameristi dell’Orchestra Classica di Alessandria con la presenza di otto musicisti, contribuiranno ad onorarlo con l’ esecuzione di alcune colonne sonore composte da Lavagnino, Rota e Morricone e lo stesso farà

Il critico cinematografico e saggista Roberto Lasagna, condirettore del premio “Adelio Ferrerone” racconterà i momenti fondamentali della carriera, attraverso alcuni interventi e contributi filmati.

La serata è a ingresso a offerta in favore di Lions club International Foundation. In caso di maltempo l’ evento si svolgerà presso il teatro ” L Perosi” con possibilità di prenotare posti a sedere entro le 12 del 12 settembre alla mail ( [email protected] orchestraclassicadialessandria.it.). I restanti posti a sedere saranno assegnati la sera stessa fino ad esaurimento.