Sarà il voto in Consiglio comunale l’ultimo step per il nuovo piano regolatore generale. Lunedì, nella seduta conclusiva della seconda conferenza di copianificazione – a cui hanno partecipato Provincia, Regione e Ministero della Cultura – i tecnici incaricati hanno presentato gli adeguamenti al piano richiesti nella precedente seduta di gennaio, in particolare quelli relativi alle aziende a rischio incidente rilevante (rir), ottenendo il via libera per proseguire l’iter della variante generale.

«L’approvazione definitiva potrebbe avvenire già entro fine marzo – dice il vice sindaco con delega all’Urbanistica, Fabio Morreale – . Dopo quasi 25 anni di tentativi, Tortona finalmente avrà il nuovo piano regolatore, uno dei punti fondamentali delle nostre linee programmatiche di mandato, che adeguerà il territorio di Tortona alle nuove potenzialità che sta assumendo».

Nel nuovo piano vengono rispettate le norme relative al consumo del suolo grazie ad ampliamenti mirati delle aree produttive, che consentiranno comunque l’eventuale aumento di queste aree per nuovi insediamenti ancora sino a circa 500 mila metri quadrati nei prossimi dieci anni.

Fra gli interventi principali previsti: l’area ex deposito tabacchi passa da produttiva a residenziale, andando così a ritrasformare in agricole diverse aree di espansione già previste nella periferia della città, favorendo quindi il riuso di aree già urbanizzate nel concentrico cittadino. Vengono recuperati circa 1 milione 900 mila mq di aree agricole: in questo senso l’intervento più significativo è la riconversione in agricola dell’area sulla sponda sinistra dello Scrivia nota come «pista Pirelli».

Inoltre vengono inserite alcune aree produttive mirate in zona Rivalta Scrivia, a favore dello sviluppo del settore logistico, come quella che ospiterà il nuovo insediamento di Autamarocchi sulla provinciale 211. Viene ampliata inoltre l’area del cimitero comunale, con un nuovo parcheggio.