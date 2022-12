Revocata in parte l’ordinanza di evacuazione del condominio “Principessa Gavina” di Gavi. Le famiglie sono potute rientrare ieri sera, 6 dicembre, nelle loro abitazioni, tranne quella che abita al terzo piano, dove i due alloggi restano inagibili per i gravi danni riportati in seguito all’incendio scoppiato nella notte tra domenica e lunedì, che ha distrutto il tetto dell’ala sud dell’immobile costruito meno di dieci anni fa. La causa presunta, secondo il sindaco Carlo Massa, sarebbe la canna fumaria di un caminetto situato in uno dei due alloggi del terzo piano. E’ quanto ipotizza la relazione dei vigili del fuoco. Ieri, nel tardo pomeriggio, il sindaco ha revocato parzialmente l’ordinanza di lunedì notte autorizzando il rientro delle famiglie in seguito alle perizie presentate dall’amministratore del condominio e agli interventi sugli impianti elettrico e di riscaldamento. Anche la proprietà della catena commerciale Gulliver ha presentato una perizia: oggi il supermercato potrà riaprire come l’ambulatorio medico e il dentista. La Bailo Costruzioni di Novi Ligure, impresa che ha costruito il palazzo di via Roma, da ieri sta eseguendo lavori di messa in sicurezza del tetto ordinati dal Comune. Il Comune si farà carico delle spese sostenute dalle famiglie che hanno alloggiato in albergo per due notti.