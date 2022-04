“Conoscere il territorio” propone una serata su “Oltregiogo storia e cultura”.

Torna stasera, giovedì 14 aprile, alle 20,30, il ciclo di incontri on line dal titolo “Conoscere il territorio”, organizzato da Legambiente val Lemme. Il tema dell’appuntamento sarà “Oltregiogo storia e cultura”. A raccontare il territorio appenninico tra Genova e il Novese sarà Riccardo Favero, profondo conoscitore della vita sui nostri monti. L’incontro sarà on line su Google Meet. Per iscriversi scrivere agli indirizzi [email protected] e [email protected]. Il prossimo appuntamento sarà il 28 aprile con Daniela Meisina e Roberta Valle per parlare dell’oasi naturalistica di Isola Sant’Antonio.