Contromano in autostrada, viene bloccato dalla Polstrada di Ovada

Sabato scorso intorno alle 9, il del Centro Operativo Autostradale della Polizia Stradale di Genova, pareva impazzito, tantissime segnalazioni automobilisti spaventati, che segnalavano che un furgone bianco con persone a bordo, aveva appena imboccato contromano un tratto dell’A/10, nei pressi di Genova.

La pattuglia della Polizia Stradale di Ovada, immediatamente allertata è riuscita ad intercettare, poco dopo, il furgone, che nel frattempo era riuscito ad immettersi, sulla carreggiata nord dell’A/26 nel giusto senso di marcia.

Gli Agenti hanno accertato che a bordo del mezzo, oltre al conducente, vi erano altre sette persone, tutte straniere, provenienti dalla Francia e dirette in Romania.

Al conducente, S.I. di anni 49 residente in Romania, è stata ritirata la patente per la revoca alla guida sul territorio Italiano ed il furgone è stato sottoposto a fermo amministrativo per la durata di tre mesi.