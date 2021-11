Il Rotaract Club Gavi Libarna ha organizzato una raccolta di coperte per i nostri amici a quattro zampe del Canile di Novi Ligure in vista dell’imminente freddo invernale che li aspetta. I volontari del canile sono stati molto contenti della partecipazione: sabato 6 novembre, in occasione della consegna, il presidente del Rotaract ha scambiato con loro il gagliardetto dell’associazione rotariana.