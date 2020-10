In provincia di Alessandria oggi, sabato 24 ottobre, ci sono 8 persone contagiate dal coronavirus in più rispetto ai dati diffusi venerdì dalla Regione. I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte sono 53.248 (+1548 rispetto a ieri) di cui 799 (52%) sono asintomatici. Scende quindi di 500 unità il trend di crescita, comunque elevato. I ricoverati in terapia intensiva sono in Piemonte 88 (+4 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono invece 1483 (+121). Le persone in isolamento domiciliare sono 16.272.

I tamponi diagnostici finora processati sono 931.476 (+11.847),di cui 502.873 risultati negativi. I pazienti virologicamente guariti sono 29.898 (+83), così suddivisi su base provinciale: 3633 (+3) Alessandria, 1675 (+2) Asti, 934 (+0) Biella, 3019 (+9) Cuneo, 2842 (+5) Novara, 15.095 (+56) Torino, 1426 (+1) Vercelli, 1064 (+7) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 210 (+0) provenienti da altre regioni. Altri 1259 sono guariti clinicamente. I decessi sono 4248 in totale.