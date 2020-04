Alessandria è la nona provincia italiana con il più alto numero di morti per coronavirus in rapporto alla popolazione. Lo ha stabilito l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, con uno studio che ha rilevato i tassi di mortalità per i primi 55 giorni, fino al 17 aprile scorso. Il triste primato tocca a Piacenza con 258,5 morti ogni 100 mila abitanti), a seguire Bergamo (255,9) e Lodi (247,8). seguono Cremona (247,4) e Brescia (170,9), poi Pavia, Parma e Mantova, per arrivare ad Alessandria con 108 morti ogni 100 mila abitanti.

Secondo il deputato Federico Fornaro (Leu), vista la drammaticità della triste classifica per il nostro territorio, “è indispensabile che la Regione Piemonte metta in campo tutte le misure e gli interventi necessari per limitare le conseguenze del Covid 19 nella nostra provincia. Sul fronte della gestione dei tamponi, ad esempio, continuano ad arrivare proteste e segnalazioni di ritardi. E’ da giorni che chiediamo una svolta: non c’è più tempo da perdere”.