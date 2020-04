Coronavirus. Borghetto e Cabella obbligano alla mascherina

Dopo l’ordinanza che impone l’obbligo delle mascherine a Vignole Borbera, all’interno di negozi, farmacie, uffici pubblici e privati aperti al pubblico, identico provvedimento è stato adottato ieri lunedì 6 aprile, dal sindaco di Borghetto Borbera Enrico Bussalino e, da oggi martedì 7 aprile, anche il sindaco Roberta Daglio ha firmato l’ordinanza che obbliga all’uso delle protezioni individuali negli esercizi commerciali e negli uffici pubblici.

Le mascherine dovranno essere usate sia dal personale, sia dai clienti.

Ora le mascherine ci sono. Tutti i Comuni dalla Bassa all’Alta Valle, da Vignole a Carrega, Mongiardino, passando per Albera, Rocchetta, Roccaforte, Cabella e Cantalupo hanno consegnato le preziose mascherine e che ora si trovano anche nelle farmacie valligiane.

I Comuni, hanno acquistato le mascherine tramite la Protezione Civile e la Croce Rossa e poi hanno provveduto a distribuirle alla popolazione casa per casa, considerando il numero dei componenti familiari.

Avere le mascherine a disposizione, non è un invito ad uscire, ma una protezione preventiva in più da usare solo ed esclusivamente per le motivazioni consentite. La mascherina da sola non protegge dal virus, un buon livello di protezione si ha solo quando si adottano l’insieme delle misure, che ormai ben conosciamo, mantenendo la distanza di almeno un metro tra le persone e mantenendo una buona e costante igiene delle mani.