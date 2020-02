Le diocesi di tutta la provincia hanno vietato le funzioni religiose per tutta la settimana a causa dei timori legati alla diffusione del coronavirus ma c’è chi ha deciso di portare lo stesso il messaggio di Gesù nelle case dei fedeli. È don Paolo Padrini, titolare delle parrocchie di San Sebastiano Curone, Brignano Frascata, Costa Serra, Giarolo, Montacuto e Restegassi, nel Tortonese. In un post su Facebook, don Paolo, da sempre molto bravo nell’utilizzo delle tecnologie, ha scritto: “Domenica siamo tenuti ad assolvere il precetto. Anche a fronte delle ordinanze e delle disposizioni conseguenti del Vescovo.

Non avere la Messa con il popolo non significa non partecipare e non pregare. Per questo sabato alle 18 e domenica alle 11,15 celebrerò la Santa Messa da solo ma la trasmetteremo in diretta video in modo che tutti possiate partecipare anche attraverso i media digitali”. I fedeli si potranno quindi collegare con Facebook e altri canali e assistere ugualmente alla messa