Salta l’edizione 2020 della Fiera del bestiame delle antiche razze locali a Capanne di Marcarolo. Le Aree protette dell’Appennino Piemontese hanno deciso di non organizzare l’evento per via delle regole sul contenimento del coronavirus. La fiera era stata recuperata nel 2001 dall’allora Parco Capanne di Marcarolo e da diciannove anni è diventata un appuntamento fisso intorno al 24 luglio, data in cui si svolgeva un tempo la Fiera di Sant’Isidoro. Impossibili i controlli contro la pandemia poiché nella frazione di Bosio ogni anno accorrono migliaia di persone. “Sarebbe difficilissimo – spiega Danilo Repetto, presidente delle Aree protette dell’Appennino Piemontese – misurare la febbre agli ingressi a ogni persona. Per questo abbiamo deciso di congelare l’evento in attesa dell’edizione del 2021, alla quale stiamo già lavorando.

Una scelta presa senz’altro a malincuore ma la fiera sarebbe stata ingestibile con le regole legate al coronavirus”. Repetto dice che l’organizzazione della fiera era già in fase avanzata “ma anche per questioni di responsabilità dei dirigenti e degli amministratori dell’ente si è deciso di fermarsi”. Cancellati anche tutti gli altri eventi della rassegna Il Parco racconta. L’area protetta tra Val Lemme e Ovadese ospiterà invece due eventi dell’Attraverso Festival: il 5 agosto, all’Ecomuseo di Cascina Moglioni, lo spettacolo di Niccolò Fabi e il 26 agosto, alla Benedicta, l’evento che vedrà protagonista Ascanio Celestini con il suo “Radio Clandestina”.