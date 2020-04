A Novi Ligure controllate fino a sabato 549 persone nell’ambito delle verifiche sul rispetto delle regole per il contenimento del coronavirus. 14 sono state denunciate. Sono dati forniti ieri sera, 5 aprile, dal sindaco Gian Paolo Cabella nel suo consueto post su Facebook nel quale aggiorna la situazione sulla pandemia in città. Il primo cittadino ha ricordato che “i dati presentano purtroppo ancora un aumento dei casi positivi nella nostra provincia: dai 1525 di venerdì si è passati ai 1630 nella giornata di ieri fino ai 1778 registrati in data odierna.

Pressoché stabile la situazione all’ospedale San Giacomo: su 131 posti letto dedicati, di cui 10 di terapia intensiva e 121 di media intensità, ne risultano occupati 10 di terapia intensiva e 79 di media intensità, di cui 16 in attesa di conferma test. Intanto continua l’attività di controllo della Polizia Municipale: alla data del 4 aprile sono state fermate 549 persone e per 14 è scattata la denuncia”. Cabella dice: “Come si evince dagli ultimi numeri diffusi dalla Regione, la situazione in provincia di Alessandria rimane decisamente preoccupante. Per non vanificare gli sforzi che continuano a fare tutti coloro che sono impegnati in questa emergenza, in primis il personale sanitario, rinnoviamo quindi l’appello a rispettare rigorosamente le indicazioni per evitare il propagarsi del contagio stando a casa”.