Covid-19: Aiutiamo l’Ospedale San Giacomo di Novi Ligure

In queste settimane di grave emergenza, si moltiplicano le iniziative a favore delle strutture sanitarie che, con il loro personale in prima linea, stanno lavorando incessantemente per salvare vite umane colpite dal coronavirus.

Da ieri è attiva una raccolta fondi a favore dell’Ospedale San Giacomo di Novi Ligure.

Ad avviare questa lodevole proposta è Alessia Carrea, nipote del dottor Alessandro Cartasegna e di Lucia Carrea Direttore della struttura complessiva dell’economato logistica e provveditorato dell’ospedale San Giacomo di Novi Ligure.

“L’ospedale di Novi ligure – spiega Alessia –come tutti sappiamo sta vivendo un momento di grave disagio, in quanto mancano ventilatori e soprattutto mascherine professionali per tutelare medici e personale. Per questo motivo su autorizzazione dell’ASL di Alessandria , ho creato una raccolta fondi su Gofundme dove l’intera somma sarà donata all’ospedale San Giacomo di Novi ligure. Le donazioni saranno accreditate sul conto corrente dell’Azienda ospedaliera locale di Alessandria e donate interamente all’ospedale San Giacomo di Novi ligure per incrementate la terapia intensiva e acquistare tutto il materiale idoneo per fronteggiare il Covid-19.

Anche una piccola donazione, può fare la differenza.

Questo il link per le donazioni: https://www.gofundme.com/f/1xkqw092io?fbclid=IwAR1_ZVkPIO6QR5BC7XFhDH3WUWByrkNO8pDV5xQn9efXviVe5KlnOlV7m_Q