Covid-19. Bollettino della settimana dal 14 al 20 giugno. I dati aggiornati della provincia di Alessandria

Sommando i dati giornalieri diffusi dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, risulta che nella settimana da domenica 14 giugno a sabato 20 giugno, i nuovi casi positivi da Covid-19, in regione sono 86, di questi, 42 sono stati riscontrati in provincia di Alessandria. I contagi dall’inizio della pandemia in Piemonte salgono così a 31.215 e. nella provincia di Alessandria il totale è di 4.046 casi di Coronavirus

Su base regionale restano ricoverati in terapia intensiva 17 pazienti positivi al Covid-19, mentre sono 358 i pazienti affetti da Coronavirus ricoverati in terapia non intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 1713.

In totale i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 23.573 di cui 2. 722 in provincia di Alessandria. Altri 1.509 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.

I tamponi diagnostici finora processati dall’inizio della pandemia sono 387.713,, di cui 213.556 risultati negativi. Questa settimana sono stati processati 22.490 tamponi, di cui 11.796 risultati negativi.

Durante la settimana in esame i decessi per Covi-19 sono stati 39 di cui 6 nella provincia di Alessandria. Il totale regionale è ora di 4.045 deceduti risultati positivi al virus, di questi decessi 668 sono avvenuti nella provincia di Alessandria.