I soldi della gita scolastica, annullata, regalati alla Croce Rossa di Gavi. Il bel gesto arriva dalla classe 3^B della scuola media “Cornelio De Simoni” di Gavi. Gli alunni, come ogni anno, a breve avrebbero dovuto prendere parte alla gita ma, a causa dell’emergenza coronavirus, l’evento è stato annullato per forza di cose. Così, i 400 euro raccolti dalle rappresentanti di classe sono stati devoluti alla Cri gaviese, che in queste settimane si sta facendo in quattro, insieme ai volontari temporanei, per aiutare chi è solo, soprattutto anziani e malati, nell’affrontare la pandemia. Nei giorni scorsi, inoltre, si è conclusa la distribuzione delle mascherine destinate a tutti i cittadini residenti sempre nell’ambito dell’emergenza sanitaria.

Dal Comune, il commissario prefettizio Maria Clara Callegari dice: “Un ausilio e un supporto per sostenere l’impegno con cui la comunità gaviese sta responsabilmente collaborando per contenere sul territorio la diffusione del Covid -19. La consegna dei dispositivi di protezione è stata assicurata sia in centro storico che nelle frazioni, con un intervento “porta a porta” completato in pochi giorni. Una bella prova di collaborazione – dice ancora Callegari -, portata avanti nell’interesse di tutti, grazie all’impegno dei dipendenti comunali, dei volontari della Cri di Gavi e della Protezione Civile, cui va il mio più sentito ringraziamento che desidero rivolgere pubblicamente, anche a nome di tutta la comunità. Sono state distribuite in tutto 7mila mascherine, in parte acquistate dal Comune e in parte generosamente donate dal Lions Club di Gavi e Colline del Gavi”.