Dopo mesi ieri, 27 febbraio, i nuovi casi di positività al Covid sono scesi sotto i 1.000 in Piemonte. L’Unità di Crisi della Regione parla di 960 persone, pari al 5,6% di 17.220 tamponi eseguiti, di cui 14.491 antigenici. Il totale dei casi positivi diventa 980.602, così suddivisi su base provinciale: 80.880 Alessandria, 45.012 Asti, 38.054 Biella, 131.283 Cuneo, 74.309 Novara, 521.304 Torino, 34.826 Vercelli, 35.009 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 4.806 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 15.119 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 38 (–1 rispetto a sabato); i ricoverati non in terapia intensiva sono 962 (-7 rispetto a sabato). Le persone in isolamento domiciliare sono 45.774. I tamponi diagnostici finora processati sono 15.608.407 (+17.220 rispetto a sabato). 13.026 è il totale dei deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.744 Alessandria, 780 Asti, 498 Biella, 1.592 Cuneo, 1.046 Novara, 6.209 Torino, 601 Vercelli, 422 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 134 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. I pazienti guariti diventano complessivamente 920.802 (+1.364 rispetto a sabato), così suddivisi su base provinciale: 75.894 Alessandria, 42.729 Asti, 36.045 Biella, 124.573 Cuneo, 71.312 Novara, 492.481 Torino, 32.685 Vercelli, 32.920 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 3.653 extraregione e 8.510 in fase di definizione.