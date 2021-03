Covid. In Piemonte oltre seimila contagiati in più, nell’ultima settimana

Anche oggi i contagi sono altissimi 1.543 i nuovi positivi in Piemonte, gli asintomatici sono 546, pari al 35,4 per cento. E’ positivo il 10,10 per cento di quanti si sono sottoposti al test, ieri la percentuale rispetto ai 26.879 tamponi processati, era decisamente più bassa, 6,7.

I dati comunicati dall’unità di crisi della Regione dicono che ammontano a 263.249 i casi di persone finora risultate positive al covid-19 in Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 22.597 Alessandria, 13.203 Asti, 8.797 Biella, 35.660 Cuneo, 20.271 Novara, 139.656 Torino(più 971 rispetto a ieri), 9.850 Vercelli, 9.905 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.248 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.062 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

Sono 9 i decessi. Di questi uno si è verificato oggi (il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi covid). Il totale, da inizio epidemia, è di 9.495 persone decedute così suddivise per provincia: 1.424 Alessandria, 604 Asti, 384 Biella, 1.120 Cuneo, 789 Novara, 4.338 Torino (3 in più rispetto a ieri), 431 Vercelli, 319 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 86 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.“

Anche dagli agli ospedali non arrivano notizie incoraggianti . Oggi ci sono stati 53 nuovi ricoveri portando il numero complessivo dei pazienti Covid nei reparti di medicina degli ospedali piemontesi a quota 2.316, una settimana fa erano 300 in meno.

Per quanto riguarda le vaccinazioni, sono 11.014, tra cui 6.997 ultraottantenni, le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid A 830 è stata somministrata la seconda dose. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 482.869 dosi (di queste 150.652 come seconda), corrispondenti all’82,3% delle 586.770 finora disponibili per il Piemonte.