Poi al 17 giugno di questo strano anno è successo che siamo saliti in B proprio quando nessuno se lo aspettava più.

E così, mentre i calciatori si facevano biondo platino per non si sa bene quale motivo, a Fabio è tornato in mente che diciassette anni fa, nel momento più buio della storia di chi ha a cuore i Grigi, fece un fioretto, che poi prese la sua forma definitiva il 30 marzo 2007, quando a Lavagna ci riconquistammo la Serie C”.

Fabio aveva promesso che in caso di promozione in B avrebbe camminato da Alessandria a Lavagna: 122 chilometri.