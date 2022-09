Il Consiglio comunale di Gavi ha approvato in via definitiva la variante parziale al piano regolatore che prevede, tra l’altro, la costruzione del nuovo ponte su Lemme al posto del guado che collega le provinciali per Bosio e Parodi con la strada per Voltaggio e per la Valle Scrivia. Grazie ai 2,2 milioni di euro di fondi del Terzo valico sarà costruita una struttura che eliminerà definitivamente i disagi al traffico in caso di piene del Lemme, anche solo annunciate, che causano la chiusura del guado e la deviazione del traffico da Bosio e Parodi nel centro storico di Gavi. Insieme al nuovo ponte sono previste rotonde e adeguamenti ai due imbocchi del guado da Gavi e da Bosio. La variante ha ottenuto l’ok dalla maggioranza. L’opposizione era assente.