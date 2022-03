Il Rotary Club Gavi Libarna ha donato alla Rsa di Gavi un concentratore di ossigeno, un’apparecchiatura che produce ossigeno tramite l’aria e la corrente elettrica. La donazione è stata ricevuta da Codess Sociale, gestore della casa di riposo gaviese. La direttrice della Rsa, Piercarla Giglio, dice: “Oltre alla donazione dello strumento elettromedicale i componenti del Rotary hanno fatto uno studio sull’importanza per le Rsa di avere a disposizione un concentratore di ossigeno a disposizione, in quanto è uno strumento che permette di gestire con tempestività le acuzie dei pazienti. Oltretutto, nel giorno della cerimonia, dopo due anni ci siamo trovati a festeggiare e tutti i presenti lo hanno volutamente considerato come una rinascita dopo la pandemia. Da oggi la Rsa GAVI ha acquisito un valore aggiunto. Un grazie al Rotary Club Gavi Libarna”. Alla cerimonia hanno partecipato don Alvise Leidi, parroco di Gavi; il sindaco Carlo Massa e l’assessore Carla Poggi; Orazio Barresi, direttore del Distretto dell’Asl Al; il maresciallo Giovanni Lai, comandante della stazione dei carabinieri di Gavi; Orietta Repetti, direttore sanitario e il presidente del Rotary Maurizio Zambruno