Dalla Val Borbera aiuti per la popolazione ucraina.

“La guerra non può essere mai la soluzione, la guerra è il problema e come tale va cancellata dalla storia. Bisogna costruire insieme un’alternativa alla guerra e rispettare la nostra Costituzione, che la ripudia È importante dire NO a tutte le guerre e impegnarsi ciascuno nel proprio ambito: nelle scuole, nelle fabbriche, in Parlamento“. Queste le parole della presidente di Emergency Rossella Miccio sul palco della manifestazione “Contro la guerra, per un’Europa di pace “.

Impegnarsi anche concretamente è quello che fa il mondo civile. Tantissime le Associazioni che hanno risposto all’appello tra queste l’associazione culturale Paradiso Val Borbera, insieme all’Istituto comprensivo Arquata Scrivia ( plesso di Rocchetta Ligure) organizza una raccolta di beni di prima necessità a favore delle persone che in questi giorni stanno vivendo il dramma della guerra.

L’ associazione Rinascita dell’Ucraina e in particolare alcuni suoi volontari di Novi Ligure sta organizzando un container che riunirà diverse raccolte sparse sul territorio. Il materiale raccolto raggiungerà la Polonia al confine con l’Ucraina e verrà consegnato all’International Association for support of Ukraine che a sua volta provvederà alla distribuzione.

La scuola di Rocchetta si è resa disponibile per diventare centro di raccolta, le donazioni possono essere consegnate direttamente alla scuola o al Giò Bar di cantalupo Ligure.

Ecco la lista che l’associazione promotrice consiglia di seguire con particolare attenzione alla sezione medicinali.

Coperte e cuscini con imbottitura sintetica – Vestiti per adulti e bambini: giacche, maglioni, biancheria intima, calze – Prodotti per l’infanzia: pannolini e omogeneizzati – Prodotti per l’igiene personale: salviette umide, sapone, shampoo, asciugamani – Prodotti alimentari: pasta, riso, farina, tonno, carne in scatola, biscotti, cioccolato, dolci confezionati, tè in bustina, caffè solubile, – piatti, bicchieri, posate monouso – Medicinali e dispositivi medici: antibiotici, analgesici, antiemorragici, cardiovascolari, antisettici, mascherine, garze, guanti monouso, siringhe.

Inoltre: