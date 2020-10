15 milioni di euro per i lavori ripristino della funzionalità idraulica nei territori colpiti dalle alluvioni di ottobre e novembre 2019. E’ la somma assegnata per la Provincia di Alessandria dalla Regione e coperta con il Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea. Sul territorio alessandrino saranno coperte le spese per 148 interventi. In totale, dall’Europa sono arrivati oltre 34 milioni di euro per la copertura di 315 interventi. Dal momento dello stanziamento, fanno sapere dalla Regione, i Comuni interessati avranno 18 mesi per realizzare e rendicontare i lavori.

L’elenco comprende per l’Astigiano 2.355.000 euro per 20 interventi, per il Biellese 2.350.000 euro per 13 interventi, per il Cuneese 6.575.600 euro per 82 interventi, per il Torinese 3.725.000 euro per 28 interventi, per il Verbano-Cusio-Ossola 1.337.000 euro per 11 interventi, per il Vercellese 1.337.000 euro per 13 interventi. “Stiamo parlando di cifre molto importanti – rileva l’assessore regionale alla Difesa del suolo e Protezione civile, Marco Gabusi -, che si vanno a sommare agli stanziamenti del Dipartimento della Protezione civile, dando così ai Comuni e agli enti gestori la serenità di poter realizzare i lavori di messa in sicurezza necessari per il territorio in quanto possono così contare su una copertura economica certa e dai tempi rapidi”.