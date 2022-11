“Dante tra le fiamme e le stelle”apre la nuova stagione del Teatro della Juta.

“Dante tra le fiamme e le stelle” è il titolo dello spettacolo che sabato 19 novembre apre al Civico di Gavi la stagione 2022-2023 del Teatro della Juta.

Matthias Martelli sul palco del Teatro Civico di Gavi celebra il 700° anniversario dalla morte del Sommo Poeta, raccontando il Dante uomo, attraverso le sue opere e le fonti storiche che ci sono arrivate. Martelli, con il suo personale percorso di teatro “giullaresco”, è l’interprete ideale per avvicinare le nuove generazioni alla scoperta dell’opera dantesca.

Lo spettacolo ripercorre la vita di Dante, dall’infanzia all’esilio, dalla passione politica a quella amorosa, intrecciando gli eventi della sua esistenza con i versi della Vita Nova e della Divina Commedia, in una trama che mostra – dietro la figura del poeta che ha inventato l’Italia – un uomo fragile e complesso, ricco di speranze e conflitti, profondamente diverso dalla figura che l’iconografia ci ha tramandato, capace di rendere eterne vicende personali e di sublimare la sua visione nei versi crudi e grotteschi dell’inferno arrivando fino ai vertici eccelsi del Paradiso.

Alessandro Barbero, figura di rilievo della divulgazione storica, ha messo a disposizione le sue ricerche, dando a questo lavoro le fondamenta storico-scientifiche necessarie e restituendo così un affresco storico e umano più completo, che da una parte ci avvicina all’”uomo” Dante e dall’altra ci presenta il contesto dell’Italia a cavallo del 1300. Ricostruire la vita di Dante come “uomo del suo tempo”, lo riporta, nonostante tutte le differenze, al nostro sentire, e dimostra come molti aspetti della sua vita siano incredibilmente vicini alla nostra sensibilità contemporanea.

Dante tra le fiamme e le stelle, la cui regia è di Emiliano Bronzino è una produzione del Teatro Stabile di Torino e della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani.

Lo spettacolo fa parte della stagione Brand New, organizzata dall’associazione culturale Commedia Community al Teatro della Juta di Arquata Scrivia e al Teatro Civico di Gavi, in collaborazione con il Collettivo Teatrale “Officine Gorilla”, e il contributo del Comune di Arquata Scrivia, del Comune di Gavi, della Fondazione CRT e della Regione Piemonte.

La Stagione Brand New, è un progetto selezionato dal bando Corto Circuito 2022 della Fondazione Piemonte dal Vivo.

Teatro Civico di Gavi, Via Garibaldi 44 – Inizio spettacoli ore 21 – Informazioni e prenotazioni: [email protected] o 345-0604219

Biglietti: Intero: € 12; Under 18 € 8 – Abbonamento full Brand New (Arquata e Gavi 12 spettacoli) € 130 – Carnet 6 spettacoli € 60 – Punti vendita: Il Giardino delle Idee, Via Libarna 132 Arquata; Libreria Aut, Via Mameli 9 Gavi – Biglietteria on line: https://www.diyticket.it/festivals/358/brand-new