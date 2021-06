Danza, musica e fotografia tra le colline di Gavi

L’appuntamento è per domenica 27 giugno alle 17 a Pratolungo di Gavi, quando la Tenuta Magda Pedrini Ca’da Meo aprirà le sue porte al pubblico per assistere a una straordinaria performance sulle tre arti: danza, musica e fotografia risultato di “Esplorazioni contemporanee summer edition 2021”, tre giorni di workshop dedicati all’arte dell’improvvisazione, in cui con un approccio inedito le tre arti si fondono in una sola. Allo workhop partecipano fotografi e danzatori, condotti da artisti internazionali, come la coreografa Macia Del Prete, la dance storyteller Laura Ziccardi e le fotografe Lorenza Daverio e Sonia Santagostino.

La performance sarà, accompagnata dalle note live del maestro Davide Anzaldi: un emozionante momento di sintesi dell’esperienza globale vissuta nella giornata, il risultato estetico dettato dalla sensibilità del vissuto dei danzatori, e dall’istintiva capacità selettiva di un artista dietro alla sua macchina fotografica.

Sullo sfondo troviamo le colline di Gavi, luogo ideale per una degustazione del famoso vino doc del Basso Piemonte.

In questo contesto opera l’associazione Esplorazioni Contemporanee, con la direzione artistica di Marta Molinari e Laura Ziccardi, lavorando sull’esplorazione, in un luogo dove si integrano esperienze diverse e dove una reale libertà espressiva trova la possibilità di costruire nuovi percorsi.

La performance durerà 40 minuti e sarà aperta al pubblico in totale sicurezza.