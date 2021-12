“Diversamente sarebbe diverso”, in uscita il libro di Chiara Laveroni.

“Diversamente sarebbe diverso” è il titolo del primo libro di Chiara Laveroni edito da Edizioni Epoké che sarà presentato sabato 4 dicembre alle 17, al teatro della Parrocchia Sant’Antonio, situato in Viale della Rimembranza, 44 a Novi Ligure. Insieme all’autrice ne parlerà l’attore Alberto Basaluzzo.

Si tratta di un libro autobiografico che pone l’attenzione sul concetto di diversità e unicità, affrontando temi importanti e di grande attualità.

“Sapete perché ho scelto questo titolo? Sicuramente ve lo starete domandando.

Almeno una volta nella vita, avete mai sognato, vi siete mai chiesti o avete mai immaginato, come sarebbe la vostra esistenza, se viveste una vita differente da quella che state vivendo ora? Beh… io debbo confessarvi che penso spesso alla mia vita, a come sarebbe se io fossi “normale”…

Che poi, qualcuno di voi mi saprebbe spiegare cosa vuol dire essere “normali”? Ci rifletto molto. Poi, mi chiedo: “sarei stata felice, come lo sono oggi?” Forse no! Forse sì! Avrei fatto parte di un mondo comune, insieme a tanti altri. Insomma, sarei “una persona come tante!”

Invece, credo fermamente che, la mia vita sia bellissima, proprio perché sono così diversa.

Ecco perché la scelta di questo titolo: Diversamente sarebbe diverso. Semplicemente non sarei io! Perché, per me, normalità e diversità vanno di pari passo”.

Il volume è stato presentato in anteprima sulla pagina Facebook della casa editrice. Questo il link dove vedere la registrazione: https://edizioniepoke.it/prodotto/diversamente-sarebbe-diverso/

Il libro uscirà ufficialmente il 6 dicembre ma è possibile prenotare la propria copia sul sito di Edizioni Epoké.