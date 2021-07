E’ uno degli appuntamenti religiosi di più antica data la festa del Cristo Redentore, che si ripete ogni anno, la prima domenica di agosto, sul monte Giarolo, la vetta più alta dell’appennino tortonese (1473 metri).

Alle 11 sarà don Paolo Padrini a celebrare la messa solenne ai piedi del monumento: è così dal 1901, anno in cui venne posizionata la statua di bronzo, completamente rifatta nel 2001 per il centenario dell’inaugurazione. Una tradizione religiosa e di popolo che vede raccogliersi attorno al monumento tantissima gente da tutta la provincia che sin dalle prime ore del mattino affronta a piedi i versanti dalle valli Curone e Borbera per essere in vetta all’ora della celebrazione.

La statua del Redentore si può raggiungere anche da Caldirola: a piedi o con la seggiovia che dal Villaggio La Gioia arriva sul monte Gropà, a 1446 metri, percorrendo poi a piedi il sentiero che porta sulla vetta del Giarolo. La seggiovia di Caldirola sarà aperta dalle 8 alle 19, per consentire a tutti di salire al monte Giarolo, che è punto di interesse anche per gli escursionisti e per gli amanti della montagna.

Al termine della celebrazione sarà inaugurata una targa posizionata dall’Associazione culturale «Il paese di don Orione» di Pontecurone e dall’Associazione nazionale Ex Allievi di don Orione in ricordo della prima messa del mattino, celebrata all’alba dell’11 agosto 1901 da un giovane don Orione, in occasione dell’inaugurazione della statua.

Un’altra targa della stessa dimensione, che riassume i passaggi cruciali della storia del monumento, è stata posizionata dai responsabili degli interventi di rifacimento della statua nel 2001 e delle successive opere di restauro e consolidamento del basamento, gli ingegneri Mauro e Riccardo Sala di Tortona.

La ristrutturazione del basamento è stata completata a novembre 2018 e il monumento è stato dotato di un impianto automatizzato con orologio astronomico che illumina la statua dal tramonto all’alba, poi attivato nel giugno 2019 con l’arrivo della bella stagione. L’energia elettrica per l’illuminazione dei due fari è fornita dalla società che gestisce l’impianto ripetitore di Telecity posto nelle vicinanze. I lavori, commissionati dalla Parrocchia San Pietro e Paolo di Giarolo, sono stati realizzati con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Il weekend della festa del Redentore e del monte Giarolo è per tradizione dedicato anche alla Festa della birra alla Capannina di Caldirola, giunta ormai alla sedicesima edizione, organizzata da Caldirola Bike. Si comincia domani, venerdì 30 luglio, dalle 18,30, con la distribuzione di primi, grigliata e dolci accompagnati da birre tedesche e artigianali e musica Dj Set e si prosegue sabato 31, con la cena sempre dalle 18,30 e serata in musica con gli «02 Music Events» nel prato davanti alla Capannina. Domenica 1° agosto, la distribuzione di primi, grigliata, dolci e birre inizierà dalle 12.