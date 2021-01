Donna investita da un albero tagliato a Serravalle

Un tragico incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 28 gennaio, si è verificato a Serravalle Scrivia. Secondo quanto riporta la polizia municipale, durante l’esecuzione di lavori di manutenzione delle piante presenti lungo la Via Ospedale Vecchio, strada che porta al Torrente Scrivia, una donna ( E.T. di 40 anni residente a Cantalupo Ligure) impegnata nelle operazioni di taglio delle piante, è stata colpita da un abete che, cadendo pesantemente al suolo, l’ha investita. Le condizioni della donna sono risultate immediatamente serie e il personale del 118, intervenuto, ha provveduto al primo soccorso ed al trasporto presso l’Ospedale Civile SS. Biagio ed Arrigo di Alessandria, dove la donna, a causa della gravità delle lesioni riportate, è stata ricoverata presso il Reparto Rianimazione, dove si trova tuttora in prognosi riservata.

Sul posto, oltre al personale della Polizia Municipale è intervenuta una squadra del Comando Vigili del Fuoco di Alessandria per mettere in sicurezza l’area e personale tecnico del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro della ASL di Alessandria.

Dai primi elementi raccolti è emerso che erano in corso attività di manutenzione straordinaria delle piante presenti, attività regolarmente svolte da due diverse ditte individuali, una delle quali intestata alla sfortunata donna.