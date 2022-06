Dopo due anni di sospensione a causa della pandemia delle tradizionali feste degli oratori, le Confraternite di Gavi tornano a celebrare i loro patroni. Domenica 12 giugno iniziano i Rossi con la festa della Trinità. Memorabile la processione dell’Arciconfraternita di via XX settembre del 2017, quando sfilarono per le vie di Gavi ben 11 Crocifissi della tradizione genovese, tra questi il celebre Moro di Ruta di Camogli del peso di ben 180 kg, portato in equilibri da robusti cristezanti. Sempre in quella straordinaria processione i Rossi utilizzarono per la prima volta per il trasporto dell’imponente cassa processionale, raffigurante la Trinità di oltre 800 kg, un antico carro agricolo trainato da due splendidi enormi buoi bianchi. I Confratelli dei Rossi fanno sapere che la processione della “ripresa”, quest’anno, sarà più contenuta, ma non mancheranno i Cristi delle tre Confraternite gaviesi e il carro con i buoi; colonna musicale saranno le melodie suonate dalla Banda Musicale Romualdo Marenco di Novi Ligure. Appuntamento a Gavi domenica alle 17,30.