Dopo la sospensione di AstraZeneca riprendono a pieno ritmo le vaccinazioni

Proseguono le vaccinazioni in provincia di Alessandria. I team vaccinali dell’Asl dall’inizio della campagna vaccinale hanno inoculato 45.907 prime dosi e 20.273 seconde per un totale di 66.180 dosi utilizzate.

Sono stati vaccinati 20.104 anziani ultraottantenni dei 34.997 che al 20 marzo avevano espresso la loro adesione. Tra sabato e domenica sono stati inviati i messaggi di convocazione per tutti i restanti cittadini over80 che avevano espresso la propria adesione alla campagna vaccinale. La somministrazione della prima dose a tutti gli over80 della provincia di Alessandria è prevista entro l’11 aprile.

Insieme a quelle degli anziani sono proseguite, fino alla sospensione del vaccino AstraZeneca di lunedì 15 marzo, le vaccinazioni del personale scolastico (6.155 prime dosi somministrate su 7.613 adesioni ricevute al 20 marzo). Le vaccinazioni sono riprese sabato 19 marzo.

La Asl-Al spiega che: “A seguito della sospensione del vaccino Covid19 AstraZeneca, la programmazione vaccinale è stata totalmente rivista ed è stata sospesa in alcuni centri vaccinali nei giorni di sabato 20 e domenica 21 marzo. Alcune vaccinazioni effettuate con il vaccino Pfizer e Moderna sono state anticipate al fine di mantenere attivi i centri vaccinali negli slot orari che erano destinati alle vaccinazioni con AstraZeneca, mentre altre sono state posticipate riorganizzando la programmazione sulla base delle dosi disponibili e di quelle in arrivo. Da martedì 23 marzo le vaccinazioni riprenderanno a pieno regime in tutti i centri vaccinali.

Dal 15 al 20 marzo gli operatori As AL hanno effettuato oltre 9.000 chiamate per gestire i cambi di prenotazione causati dalla sospensione del vaccino di AstraZeneca. A tutti gli assistiti a cui è stata modificata la data di convocazione è stato inviato un sms e gli stessi sono stati contattati telefonicamente. Questo non ha impedito che alcuni utenti, che evidentemente non erano stati raggiunti né dall’sms né dalla telefonata, si recassero ugualmente nei centri vaccinali chiusi. La Direzione di Asl AL si scusa per il disagio”.

Nel corso della settimana sono anche state effettuate le prime vaccinazioni presso le strutture che ospitano disabili e da sabato 19 è terminata la somministrazione delle seconde dosi presso le Rsa della provincia. Pertanto, tutti gli anziani ospiti delle strutture residenziali sono ora maggiormente protetti dalle conseguenze più gravi della pandemia.

Il 26 e il 27 marzo è prevista presso la ex Caserma Valfrè la vaccinazione dei membri della protezione civile.

Al fine di evitare comunque la diffusione del virus si invita anche la popolazione già vaccinata a rispettare le misure di contrasto al coronavirus: lavare frequentemente le mani, mantenere il distanziamento e utilizzare le mascherine.