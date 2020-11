Ad Alessandria e Gavi giovedì sarà ricordata in due momenti diversi la ricorrenza della strage di Quargnento del 5 novembre 2019, dove persero la vita i Vigili del Fuoco Marco Triches, Antonino Candido e Matteo Gastaldo. Si comincerà alle 15 a Gavi, dove nella scuola media “De Simoni” sarà l’aula di informatica sarà dedicata a Matteo Gastaldo, un’iniziativa promossa dal Rotary Club Gavi Libarna, che ha donato i pc all’istituto comprensivo gaviese. Alle 16,30, nel capoluogo provinciale, si terranno la deposizione di una corona di alloro presso il monumento ai caduti dei Vigili del Fuoco nel Comando di Alessandria e lo scoprimento della nuova lapide in memoria di Antonino, Marco e Matteo. Le cerimonie saranno entrambe riservate ai vigili del fuoco.

Sarà invece aperta al pubblico la messa in programma alle 18 nel duomo di Alessandria, concelebrata da Don Augusto Piccoli, cappellano dei Vigili del Fuoco. Potranno partecipare al massimo 200 persone.

Alle cerimonie parteciperanno anche il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Fabio Dattilo, e il Prefetto di Alessandria, Iginio Olita. Quella terribile notte di un anno fa i tre vigili del fuoco rimasero uccisi dal crollo di un capannone a Quargnento, nel quale era stato installate diverse bombole piene di gas, fatte esplodere. L’obiettivo dei proprietari, Gianni Vincenti e Antonella Patrucco, era incassare l’assicurazione facendo figurare un incidente, secondo quanto emerso dalle indagini. Di recente, hanno fatto discutere le motivazioni della sentenza del gup che ha condannato la coppia a quattro anni per lesioni dolose, crollo e fraudolento danneggiamento dei beni assicurati. Secondo il giudice, i vigili del fuoco sarebbero stati imprudenti a entrare nel capannone quella notte. Contro le parole del giudice si sono svolte manifestazioni ad Alessandria organizzate dai vigili del fuoco. Il secondo processo ai danni della coppia, quello per omicidio, è in corso.