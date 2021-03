Con l’aiuto dell’unità cinofila di Torino, il nucleo delle Guardie ecozoofile di Novi Ligure nei giorni scorsi erano alla ricerca di due cani, un pinscher ed un meticcio, dispersi nelle campagne di Cassano. Su richiesta del proprietario hanno setacciato la zona, anche di notte. Alla fine, i due cani sono stati ritrovati, purtroppo ormai deceduti e senza apparenti ferite. “Supponiamo – spiegano le guardie – si tratti di avvelenamento.

Per la conferma abbiamo affidato i cani alla Asl di Alessandria che effettuerà gli esami autoptici. Nel contempo vicinissimo alla zona del ritrovo, abbiamo scoperto una gabbia trappola per lepri, con alcuni resti intorno di vari animali. Sono in corso indagini per identificare i responsabili, in considerazione anche del fatto che molti residenti ci hanno confermato la scomparsa di altri animali nella zona di Cassano”.