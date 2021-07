Gavi avrà a disposizione più di trecento posti auto nei nuovi parcheggi previsti dal Comune per ridurre la perenne carenza che da sempre caratterizza il paese. Uno è già in funzione in attesa dei lavori di sistemazione e ampliamento: è l’area dell’ex campo dell’Atletica, in via Bosio, acquistato nei mesi scorsi dal Comune per 45 mila euro derivanti dall’avanzo di amministrazione. La superficie, sistema provvisoriamente, è già stata utilizzata in occasione della festa patronale di San Giacomo Maggiore evitando l’occupazione della strada provinciale per Bosio da parte delle auto. Sarà molto utile anche ai clienti della piscina comunale nei prossimi fine settimana. L’area era già destinata a parcheggio dalla precedente amministrazione ma non era mai stata acquistata. Una volta ultimata potrà ospitare circa 200 auto.

Per il secondo è partito l’iter per assegnare la progettazione: si tratta della ex cava di via Bertelli, realizzata fra gli anni Settanta e Ottanta sotto la strada del Forte e ai riqualificata dai cavatori. Il Comune, in base all’accordo stipulato nel 2018 dall’amministrazione comunale dell’epoca, utilizzerà 300 mila euro dei fondi del Terzo valico per creare un parcheggio vero e proprio capace di ospitare circa 100 auto. “Il fondo – spiega il vicesindaco, Valerio Alfonso – sarà sistemato con gli autobloccanti, come richiesto dalla Soprintendenza. Saranno inoltre piantumati diversi alberi e riqualificata anche l’area a ridosso delle case popolari”. Il Comune ha previsto anche un canale dove raccogliere i detriti in caduta dai versanti della ex cava. L’accordo del 2018 tra Comune e Rfi, riferito al primo milione di euro dal Terzo valico, prevedeva, oltre all’ex cava, anche la rotonda lungo la strada provinciale 161 vicino al centro commerciale e la sistemazione della strada delle Colombare. Quest’ultima è stata eliminata ad aprile con una modifica all’accordo: la somma prevista sarà destinata all’incrocio tra la galleria Monte Croce dei Rossi e la strada provinciale 160 in località Maddalena, dove è prevista una rotonda