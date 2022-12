“Due secoli a Vienna”, il Concerto di Capodanno al Teatro Marenco

Uno degli avvenimenti più famosi nel mondo, seguito grazie ai media, da oltre un miliardo di persone, è il tradizionale Concerto di Capodanno che si svolge annualmente nella Sala Dorata del “Musikverein” a Vienna dove, ogni 1 gennaio, risuonano le note dei romantici valzer.

Ed è proprio la città situata sulla riva del Danubio ad ispirare il titolo del Concerto di Capodanno. “Due secoli a Vienna“, seconda edizione, si svolgerà domenica 1° gennaio alle 21.00, al Teatro Romualdo Marenco di Novi Ligure.

Insieme all’Orchestra Classica di Alessandria, diretta dal Maestro Andrea Oddone, eseguirà il concerto il pianista Andrea Bacchetti.

Il programma prevede l’esecuzione del Concerto per pianoforte e orchestra n.12 in La maggiore K414 di W. A. Mozart. A seguire tre composizioni di J.Strauss II: Rose del sud op.388 (trascrizione di Arnold Schoenberg); Lo zingaro Barone op.418 (trascrizione di Anton Webern); Vino donne e canto op.333 (trascrizione di Alban Berg). Per concludere, una fantasia sulla Vedova allegra, Operetta di Franz Lehar arrangiata da Andrea Oddone.

Andrea Bacchetti, ha debuttato a soli 11 anni con i Solisti Veneti diretti da Claudio Scimone. Da allora si esibisce in tutto il mondo con le più importanti orchestre e direttori. Tra le numerose incisioni per Sony Classical, nel 2016 registra “Keyboard concertos BWV 1052- 1058” con l’Orchestra Nazionale della Rai. Si dedica inoltre alla musica da camera suonando con gli Strumentisti della Scala, Maxence Larrieu, Uto Ughi.

L’Orchestra Classica di Alessandria (Orchestra residenziale presso il Teatro Marenco, formata da musicisti professionisti che collaborano anche con l’Orchestra del Teatro alla Scala, l’Orchestra Nazionale della Rai, La Fenice di Venezia, Il Teatro Regio di Torino). L’Ensemble ha al suo attivo registrazioni discografiche, collaborazioni con direttori e solisti di chiara fama e concerti in tutta Italia e all’estero: da ricordare il concerto in mondovisione nell’aula Paolo VI (Città del Vaticano) davanti a Giovanni Paolo II.

Andrea Oddone, autorevole direttore che si dedica regolarmente al repertorio sinfonico e operistico con orchestre italiane (intensa la collaborazione con l’Orchestra sinfonica “G.Verdi” di Milano) e in Europa (Regno Unito, Germania, Portagallo…). Ha diretto quattro edizioni del “Concerto di ferragosto” trasmesso da Rai 3.

L’evento, organizzato dalla Fondazione Teatro Marenco, è realizzata in collaborazione con Regione Piemonte, Comune di Novi Ligure, Acos spa, Elah Dufour Novi, Fondazione Passadore 1888 e Alba Music Festival.

Per prenotazioni: vendita online Vivaticket, vendita diretta presso il Teatro Marenco (Mart. e Ven. dalle 17:00 alle 19:00). Info: [email protected] – Tel 347/7360627 (negli orari di biglietteria).

(Foto: Fondazione Teatro Marenco)