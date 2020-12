Una pattuglia dei carabinieri di Novi Ligure in perlustrazione in una delle aree note per attività di spaccio, ha incrociato una vettura sospetta con a bordo due occupanti e ha tentato di fermarla. L’auto si è repentinamente data alla fuga, tallonata dai militari, fino a che, in frazione Merella, l’auto ha fermato la marcia e i due occupanti si sono dati alla fuga nei campi. L’equipaggio ha segnalato la direzione di fuga alla Centrale Operativa della Compagnia, la quale ha fatto rapidamente convergere i Carabinieri dell’Aliquota Operativa e delle stazioni di Novi Ligure e Cassano Spinola nella zona interessata dalle ricerche. Tutti i carabinieri coinvolti hanno quindi cinturato l’area, anche percorrendo l’autostrada, e una volta scesi dagli automezzi hanno cominciato a stringere il cerchio sui due fuggitivi, le cui figure e le tracce erano ben visibili nella neve.

La fuga è stata interrotta dai carabinieri dell’Aliquota Operativa, che hanno anche recuperato nei campi quattro involucri contenenti complessivamente 120 grammi di eroina e 5 di cocaina. I due marocchini, 30enni con pregiudizi di polizia, uno dei quali irregolare sul territorio nazionale, sono stati tratti in arresto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza aggravata a pubblico ufficiale. Sono stati altresì sottoposti a sequestro quattro cellulari, 740 euro in contanti e un bilancino di precisione, trovati nella loro disponibilità. Il conducente è stato infine sanzionato per guida senza patente e perché l’auto, intestata a un prestanome italiano di Milano formalmente proprietario di decine di macchine, era priva di assicurazione ed è stata sequestrata ai fini della confisca. I due sono stati tradotti presso la casa circondariale di Alessandria su disposizione della Procura della Repubblica per la convalida dell’arresto.