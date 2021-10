Ecco come sarà composto il nuovo Consiglio comunale di Arquata Scrivia dopo la vittoria di ieri della lista Viviamo Arquata. Insieme al sindaco, Alberto Basso, eletti Paolo Spineto, Nicoletta Cucinella, Roberto Prando, Dario Debenedetti, Micaela Benvenuto, Francesca Defranchi, Luca Di Modugno e Stefano Lasagna.

All’opposizione, per la lista Noi per Arquata, Federico Braini con Roberto Scifò ed Edoardo Dellepiane. Per Amici di Arquata solo Enzo Guerra. Alberto Basso è stato confermato con 1.668 voti (54%). notevole il distacco da Braini, che ha raccolto 1.024 voti e il 33%. Per Guerra appena 410 voti, pari al 13%