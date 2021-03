Entro il 31 marzo si può accedere al Bonus pubblicità 2021.

Grazie alle novità previste dalla Legge di Bilancio 2021, lo Stato ha previsto una Bonus pubblicità per le spese sostenute nel 2021 pari al 50% della spesa incrementativa su giornali cartacei od on line. Il costo sostenuto viene per intero dedotto dalle spese, quindi vi è una notevole convenienza a pubblicizzare la propria attività. Cosa si deve fare? Dal 1° al 31 marzo 2021 è necessario inviare la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, in sostanza prenotare le risorse, contenente i dati degli investimenti già effettuati dal primo gennaio 2021 e quelli da effettuare nell’anno in corso. Inoltre, dal 1° al 31 gennaio 2022 dovrà essere inviata la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati, per attestare gli investimenti effettivamente realizzati del 2021. Per prenotare la vostra campagna pubblicitaria su Giornale7.it potete scrivere a [email protected]