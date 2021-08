La voce girava da settimane e alla fine si è concretizzata: l’ex consigliere comunale di maggioranza Enzo Guerra si candida a sindaco ad Arquata Scrivia. Sfiderà Federico Braini, candidato del centrosinistra, e soprattutto Alberto Basso, sindaco uscente del centrodestra che si ripresenterà per il secondo mandato.

Guerra nel 2006 faceva parte della squadra guidata da Paolo Spineto che tolse il municipio alla sinistra dopo oltre vent’anni. Dieci anni dopo, nel 2016, insieme a Franco Bisignano e Vittorio Gifra, organizzò una fronda interna alla maggioranza di centrodestra negli ultimi mesi del mandato.

Alcuni di costoro, alle elezioni comunali di quell’anno, sostennero il candidato del centrosinistra, Fabrizio Dellepiane, contro Alberto Basso, senza successo. Stavolta Guerra ci riprova in prima persona, sostenuto, secondo quanto si dice, da Gifra, che fra il 2011 e il 2016 mise in difficoltà la sua maggioranza pur di avere un incarico essendo rimasto escluso dalla giunta.

Ottenne il ruolo di Presidente del Consiglio comunale ma ritenne non fosse abbastanza, così organizzò la fallimentare fronda interna e il sostegno al centrosinistra. Guerra da settimane è diventato molto attivo sui social per rendere nota la situazione viabilistica di località Moriassi, peggiorata a causa dei lavori del Terzo valico. La sua lista potrebbe essere un problema per il centrodestra che governa Arquata da quindici anni ma molto dipenderà da chi saranno i candidati della sua squadra. Senz’altro potrebbe aiutare il centrosinistra a tornare al governo del Comune dopo una serie di sconfitte cocenti. Il voto, come in altri Comuni italiani, è stato fissato per il 3 e 4 ottobre.