Estate in piscina anche per i disabili grazie al Lions

Anche i disabili potranno utilizzare la piscina comunale di Gavi. Un importante passo avanti per rendere disponibile a tutti, anche a chi ha difficoltà motorie, la vasca di via Bosio, riaperta di recente per la stagione estiva 2020. Il Lions Club Gavi e Colline del Gavi, in collaborazione con la Croce Rossa gaviese, ha infatti donato un sollevatore e le attrezzature accessorie. Un grande risultato per i gaviesi e per tutta la comunità della val Lemme che in estate frequentano l’impianto inaugurato nel 2001, dal quale si scorge una bellissima vista del Forte e del paese. Alla cerimonia di consegna dell’attrezzatura erano presenti i gestori della piscina, i rappresentanti del Lions e il commissario prefettizio del Comune di Gavi, Maria Clara Callegari.