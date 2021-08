Estate novese. Causa brutto tempo rinviato lo spettacolo Fish & Bubbles

Viste le avverse condizioni meteo previste per la giornata di oggi lo spettacolo Fish & Bubbles di Michele Cafaggi in programma questa sera nell’androne di Palazzo Dellepiane è stato rinviato a sabato 28 agosto. Nell’ambito di Novi Gelato in festa, è stato rinviato anche il laboratorio gratuito previsto in Piazza Carenzi presso la Bottega del Sanconiglio: invece che oggi alle ore 17 si terrà domani, giovedì 5 agosto alle 15,30 (info e prenotazione allo 0143341074 o scrivendo una mail a [email protected]).

Attraverso le prenotazioni, lo spettacolo di Michele Cafaggi aveva già ottenuto il tutto esaurito. Purtroppo non è stato possibile recuperarlo il giorno successivo in quanto l’artista è già impegnato in un’altra città.

Confermato invece il concerto d’organo di questa sera, alle 21. La Chiesa della Collegiata in piazza Dellepiane ospiterà l’esibizione del duo formato da Simone Barbato (tenore e voce recitante) e Daniela Scavio (organo). L’evento è inserito nell’ambito della XLII Stagione internazionale di concerti sugli organi storici della provincia di Alessandria.