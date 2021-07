Dopo qualche anno di calma apparente, torna il caos nelle Unioni montane della ex Comunità montana Terre del Giarolo. Il Comune più grande, Fabbrica Curone, ha deciso di uscire dalla Terre alte, l’ente che riunisce una quindicina di Comuni tra val Borbera e Val Curone. Martedì sera il Consiglio comunale ha approvato la delibera con la quale Fabbrica Curone lascia l’Unione, atto che avrà effetti a partire dal primo gennaio 2022. Gli amministratori del più esteso Comune della provincia ritengono che l’Unione non sia efficiente dal punto di vista dei servizi associati e di avere una visione diversa dello sviluppo del territorio. Un fulmine a ciel sereno, secondo il presidente della Terre Alte, Carlo Buscaglia, il quale sostiene di non aver mai ricevuto critiche all’operato dell’Unione da parte di Fabbrica Curone e di avere in programma a breve la creazione di una serie di servizi associati, come polizia locale, socio assistenziale, scuola e piano regolatore.

Intanto, si registrano una vendita di manifestazioni di interesse per il futuro acquisto dei beni della Comunità montana Terre del Giarolo. A maggio, il commissario liquidatore dell’ente, Maria Luisa Tabasso, aveva pubblicato un avviso con elenco di beni che in futuro saranno messi in vendita: tra gli altri, il Parco Avvenuta di Mongiardino Ligure, il Golf di Momperone, proprio il bob con il Down Hill, il garage di Albera Ligure, il campeggio di Costa Vescovato e il museo della civiltà contadina di Lunassi, oltre a numerosi terreni. Previsto, in futuro, un secondo avviso riferito ad altre beni, come i rifugi montani di Caldirola e Forotondo, costruiti a spese della collettività e mai aperti. Sorte simile per il bob di Caldirola, chiuso da anni e oggetto di un contenzioso legale come i rifugi.