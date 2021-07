“Facciamo finta che…, il nuovo spettacolo di cabaret della Compagnia Teatrale Fubinese

Riprende l’attività dell’Associazione culturale “La Frascheta” di Pozzolo Formigaro.

Venerdì 9 luglio, alle 21 nel cortile del castello, la Compagnia Teatrale Fubinese presenterà “Facciamo finta che...”, un divertente spettacolo di cabaret, con Maurizio Ferrari, Massimo Brusasco, Katia di Dio e Massimo Faletti. Strampalate gag, parodie, un ventriloquo di successo, senza dimenticare nè Mago Magone che ritorna con le sue previsioni e neppure alcuni “classici” che il gruppo ha portato in scena fin dai tempi dello spettacolo “Va là che vai bene”. “Siamo finalmente in grado di poter offrire ai nostri associati e a tutti coloro che vorranno partecipare una appuntamento dedicato al buonumore, per darci il modo di poter ricominciare, dopo il lungo periodo di sospensione legato al Covid 19. – dichiara la presidente dell’Associazione Annalisa Micone– Questa serata rientra nel cartellone delle manifestazioni estive promosse dall’Amministrazione Comunale e si svolge nel più completo rispetto di tutte le norme igieniche previste dal protocollo ministeriale. L’ingresso alla serata è gratuito, fino al completamento dei posti disponibili. La compagnia Fubinese non promette altro che quasi due ore di spensieratezza e divertimento. L’invito è, pertanto, quello di partecipare numerosi