“Il verbale della commissione è risultato falso: Albano era assente anche se indicata come presente”. Così il luogotenente dei carabinieri di Novi Ligure, Salvatore Girau, durante la nuova udienza di ieri, 15 maggio, del processo per concussione, peculato e falso a carico dell’ex sindaco e vicesindaco di Gavi, Nicoletta Albano. Il militare ha deposto come teste dell’accusa, ricordando come si sono svolte le indagini avviate nel gennaio 2020 sul reato di falso, di cui devono rispondere anche il capo dell’ufficio tecnico del Comune, Pierpaolo Bagnasco, l’ex segretaria comunale Giovanna Sutera e l’allora consigliere comunale di maggioranza Eugenio Rabbia. Durante la perquisizione avvenuta in municipio il 22 gennaio 2020, ha spiegato Girau, “abbiamo acquisito il verbale della seduta della commissione elettorale del 15 gennaio. Nicoletta Albano era indicata presente insieme a Rabbia, invece il sindaco Rita Semino risultava assente. Il verbale era firmato dalla dottoressa Sutera”. Da inizio gennaio i telefoni degli indagati erano controllati dai carabinieri di Novi Ligure in seguito alla denuncia per concussione presentata dalla Semino il 30 dicembre nei confronti dell’allora vicesindaco: “Dalle intercettazioni – ha aggiunto Girau – è venuto fuori che Albano non aveva partecipato alla seduta della commissione, si trovava altrove quel giorno”. L’udienza ha riguardato anche l’indagine sulle modalità con cui si sono dimessi tutti i consiglieri di maggioranza per far decadere la Semino dal ruolo di sindaco. Girau, rispondendo anche alle domande degli avvocati difensori, ha detto che le firme dei consiglieri erano tutte vere ma “la documentazione attesta che tutti i consiglieri si sono dimessi in municipio quando dalle intercettazioni è emerso che uno di loro ha firmato a casa sua”. Ieri ha testimoniato anche l’ex consigliere di maggioranza Claudia Bergaglio: “Non sapevo nulla delle dimissioni della Semino, ne ho avuto notizia dai social. Non ero a conoscenza dei contrasti con Albano. Non ho mai partecipato a riunioni politiche, solo ai Consigli comunali”. Nella prossima udienza, fissata per il 12 giugno, saranno ascoltate l’ex commissario prefettizio Maria Clara Callegari e l’ex segretaria comunale Rossana Carosio.