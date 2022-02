Federalberghi Alessandria: “Riaprire il territorio e ristori alle attività”.

Riceviamo e pubblichiamo:

Federalberghi Alessandria, nella persona del presidente Giovanna Scacheri, rendendosi conto del serio e grave rischio che il turismo lento, nelle zone interessate dall’emergenza peste suina, potrebbe venire definitivamente compromesso, appena ricevuta la Proposta di Protocollo da parte del Comitato spontaneo Fuori di Peste si è immediatamente resa disponibile alla condivisione del documento e, collaborando attivamente, si è prodigata per divulgarne il contenuto tramite i propri canali.

Federalberghi Alessandria approva la Proposta di Protocollo e ne condivide la fondata preoccupazione per le pesanti ricadute economiche che, in caso di chiusura per sei mesi, ci sarebbero sull’intero territorio e nel comparto turistico-ricettivo; inoltre, unitamente al Comitato, chiede:

– tempi ristretti per limitare il più possibile quanto già sta accadendo (disdette e mancate prenotazioni); siamo nel periodo delle programmazioni e delle prenotazioni che rischierebbero di saltare e neppure arriverebbero, nel caso dovesse permanere la situazione di incertezza, con il serio rischio di compromettere un’intera annata;

– informazioni precise e comunicazione costruttiva e collaborativa perché, sì che il virus della PSA è estremamente aggressivo e pericoloso, ma è anche vero che non ci sono rischi per l’uomo ne’ per le altre specie animali;

– evitare chiusure totali ricorrendo a provvedimenti mirati e graduati a seconda delle zone di rischio;

– ristori per le attività colpite in maniera diretta o indiretta.

Si ringraziano il Prefetto e il Presidente della Provincia per la disponibilità dimostrata nell’ascoltare la Proposta di Comportamento, per la garanzia che sarà inoltrata al Governo e agli Assessori Regionali e che ci sarà un’informazione puntuale riguardo ai risultati dei monitoraggi e sull’andamento dell’epidemia.

Su richiesta di Vincenzo Bianconi, Vice Presidente Federalberghi Umbria e Consigliere Regione Umbria, il delegato di Federalberghi Alessandria, Michele Negruzzo, e quelli del Comitato Fuori di Peste, hanno partecipato, nella giornata di lunedì 14 febbraio, al Webinar “Peste suina: prevenzione, strategia, azione” portando la loro testimonianza dalla zona rossa: come stiamo vivendo l’emergenza e cosa stiamo facendo per fronteggiarla, le preoccupazioni per l’immediato e per il futuro, le difficoltà di programmazione e di organizzazione del lavoro, le proposte.

Al webinar erano presenti il Direttore dell’istituto Zooprofilattico di Umbria e Marche, Vincenzo Caputo, il Direttore del centro di referenza nazionale delle pesti suine, Francesco Feliziani, e i principali rappresentanti di categoria e delle Associazioni dei comparti interessati.

L’obbiettivo dell’incontro è stato quello di allargare la platea dei soggetti coinvolti così da poter condividere paure, rischi, idee, progetti e strategie utili a tutti.

Michele Negruzzo

Delegato Federalberghi Alessandria