Ferragosto e dintorni.

Dopo mesi di siccità le previsioni meteo dicono che proprio nella settimana di ferragosto arriverà l’agognata pioggia. Speriamo non piova tutto il giorno e soprattutto non diluvi la sera, perché proprio di sera sono in programma tanti eventi dalla Vallemme, alla Val Curone, passando per la Val Borbera e la Valle Spinti, con brevi soste in città.

Si inizia già da domani sera, sabato 13 agosto a Vignole Borbera con un appuntamento dedicato ai golosi. Dalle 20, torna Megalo, il mercato enogastronomico locale che propone le eccellenze del territorio in un percorso di degustazione con ravioli, farinata, gnocco fritto salumi e formaggi, accompagnati dai vini dei Colli Tortonesi e delle Terre di Libarna, ma anche birra artigianale. La serata avrà come colonna sonora la musica dei “Caravan Flamingo Music.

Sabato 13 agosto parte la tre giorni a Voltaggio con la “Sagra degli gnocchi al pesto”. Nella zona de Campo Sportivo, fino a lunedì 15 agosto, oltre ai gnocchi si potrà degustare risotto, ravioli, trippa, braciola, arrosto, salimini e tanto altro. Tutte le sere musica a cura di VR audio.

Domenica 14 agosto a San Sebastiano Curone torna, dopo due anni di assenza causa Covid, l’atteso appuntamento con “ Il Borgo diventa Osteria”. Dalle 19 lo chef Diego Bongiovanni preparerà per il pubblico i “Tagliolini di nonna Albertina” ricreando i sapori e i momenti di festa delle domeniche in famiglia.Anche quest’anno, per le vie e nelle piazze del borgo, saranno presenti tante postazioni di Steet food e banchi di degustazione e vendita di produttori enogastronomici del territorio. A Causa della siccità anche San Sebastiano rinuncia ai fuochi, ma nel corso della serata ci saranno tanti spettacoli musicali.

Giovedì 18 agosto, negli spazi di Corte Solferino a Novi Ligure la Pro loco Parco Castello organizza il concerto tributo a Jimi Hendrix in versione jazz.

Sempre giovedì 18 agosto a Cabella Ligure ritorna Servago Festival che presenta “Strane creature a Fumetti”. Alle 16.30 laboratorio dedicato al fumetto e alle 21 incontro con Luigi Mignacco, autore di tante storie “strane”.

Tra tante sagre, un momento culturale lo offre la Pinacoteca di Voltaggio che, in occasione della “Notte bianca”, organizza una visita guidata tematica curata dalla Professoressa Elisabetta Ghezzi, che analizzerà la rappresentazione del Santo di Assisi nelle opere d’arte custodite nella Pinacoteca Cappuccina. La visita dal titolo “L’iconografia di San Francesco d’Assisi nei dipinti della Pinacoteca dei Cappuccini a Voltaggio” si svolgerà giovedì 18 agosto alle 18.30. I posti sono prenotati, quindi è necessaria la prenotazione: 347.4608672 –mail: [email protected]).

Venerdì 19 agosto nei prati di Teo, splendida frazione di Cabella Ligure, nota per essere il paese della nonna di papa Francesco, ci sarà il tributo ad “Adriano Celentano”. Un’occasione di buona musica sotto un cielo stellato e sopra un tappeto erboso. Inoltre, a Teo stata allestita l’esposizione “Teo in miniatura“. Un “artista” locale ha riprodotto con grande cura ed attenzione il borgo riuscendo a cogliere anche i minimi particolari. Il paesino in miniatura rimarrà esposto fino alla fine del mese di agosto.

A Grondona, dopo due anni di stop torna la Sagra della Capra & della Fersulla. La 33° edizione si svolgerà da venerdì 19 a domenica 21 agosto. In queste tre serate si potranno degustare tipicità della Valle Spinti, come l’imperdibile fersulla, una frittella fatta con la farina e lievito, da provare sia salata farcita a scelta tra prosciutto, salame o stracchino sia dolce con il cioccolato. La Sagra, organizzata dalla pro loco, si svolgerà presso il Campo Sportivo E. Garrone.